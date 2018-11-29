КМПО грозит штраф в 200 тысяч рублей за нарушения требований промбезопасности

Фото: пресс-служба КМПО

Казанское моторостроительное промышленное объединение (КМПО) оспаривает в Арбитражном суде РТ решение Ростехнадзора о штрафе в размере 200 тыс. рублей за выявленные нарушения требований промышленной безопасности.

В августе 2018 года КМПО написало заявление на проведение проверки Ростехнадзором, желая переоформить лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов. Всего орган государственного надзора выявил 46 нарушений.

В этот же день КМПО отказалось от идеи о переоформлении лицензии и направило соответствующее заявление в Ростехнадзор, однако там его не смогли получить своевременно.

В результате надзорный орган дал два месяца на устранение нарушений. Предприятие устранило большую часть нарушений, но для устранения остальных требуется больше времени. По словам представителей КМПО, Ростехнадзор это понимал.

Отмечается, что стороны готовы пойти на мировое соглашение, уменьшение суммы штрафов и продление сроков устранения нарушений, передает ИА «Татар-информ».

Напомним, что в 2016 году Роспотребнадзор выписал 24 штрафа КМПО за нарушение санитарных норм.