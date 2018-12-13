Полиция ликвидировала стрелка из Страсбурга
Французская полиция во время спецоперации в Страсбурге убила мужчину, который устроил стрельбу возле рождественской ярмарки.
Речь идет о Шарифе Шеркатте, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.
JUST IN: Suspected Strasbourg shooter Cherif Chekatt is dead — police source pic.twitter.com/tr7LiMGJhD
— Reuters World (@ReutersWorld) 13 декабря 2018 г.
Отмечается, что подозреваемого разыскивали с вечера 11 декабря.
Напомним, инцидент произошел во вторник вечером. В результате стрельбы три человека погибли и 12 пострадали. При этом мужчина должен был быть задержан ранее по подозрению в причастности к покушению на убийство и к ограблениям.Происшествия
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