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Происшествия

Полиция ликвидировала стрелка из Страсбурга

23:59, 13.12.2018

Французская полиция во время спецоперации в Страсбурге убила мужчину, который устроил стрельбу возле рождественской ярмарки.

Речь идет о Шарифе Шеркатте, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.

Отмечается, что подозреваемого разыскивали с вечера 11 декабря.

Напомним, инцидент произошел во вторник вечером. В результате стрельбы три человека погибли и 12 пострадали. При этом мужчина должен был быть задержан ранее по подозрению в причастности к покушению на убийство и к ограблениям.

Происшествия
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