Полиция ликвидировала стрелка из Страсбурга

Французская полиция во время спецоперации в Страсбурге убила мужчину, который устроил стрельбу возле рождественской ярмарки.



Речь идет о Шарифе Шеркатте, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.

JUST IN: Suspected Strasbourg shooter Cherif Chekatt is dead — police source pic.twitter.com/tr7LiMGJhD

— Reuters World (@ReutersWorld) 13 декабря 2018 г.

Отмечается, что подозреваемого разыскивали с вечера 11 декабря.

Напомним, инцидент произошел во вторник вечером. В результате стрельбы три человека погибли и 12 пострадали. При этом мужчина должен был быть задержан ранее по подозрению в причастности к покушению на убийство и к ограблениям.