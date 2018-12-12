В результате стрельбы в Страсбурге погибли три человека

Три человека погибли и 12 пострадали в результате стрельбы в Страсбурге.

Инцидент произошел во вторник вечером. 29-летний выходец из Страсбурга по имени Шериф Ш. открыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре города. При этом мужчина должен был быть задержан ранее по подозрению в причастности к покушению на убийство и к ограблениям.

В связи с полицейской операцией в городе прекращено движение транспорта. МВД Франции призвало жителей Страсбурга не покидать дома и следить за рекомендациями властей, передает ТАСС.

В ноябре в результате стрельбы в больнице Чикаго погибли четыре человека, включая нападавшего.