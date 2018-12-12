В результате стрельбы в Страсбурге погибли три человека
Три человека погибли и 12 пострадали в результате стрельбы в Страсбурге.
Инцидент произошел во вторник вечером. 29-летний выходец из Страсбурга по имени Шериф Ш. открыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре города. При этом мужчина должен был быть задержан ранее по подозрению в причастности к покушению на убийство и к ограблениям.
В связи с полицейской операцией в городе прекращено движение транспорта. МВД Франции призвало жителей Страсбурга не покидать дома и следить за рекомендациями властей, передает ТАСС.
В ноябре в результате стрельбы в больнице Чикаго погибли четыре человека, включая нападавшего.Происшествия
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