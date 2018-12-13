Минстрой определит критерии новостроек, которые не будут продавать через эскроу-счета

Минстрой подготовит требования к проектам долевого строительства, которые не должны продаваться через счета эскроу с 1 июля 2019 года.

«Те поправки, которые направлены на эскроу-счета, — я бы хотел еще раз обратить внимание, что здесь мы действуем по поручению президента, — то мы обещаем в самое ближайшее время разработать проект постановления и обсудить его», — цитирует ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина, выступившего на заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Отмечается, что предложения будут содержать меры против того, чтобы застройщики заранее продавали несуществующие проекты по договорам долевого участия аффилированным лицам.

Напомним, с 1 июля 2019 года застройщики должны перейти на привлечение средств граждан на эскроу-счетах в части новых проектов долевого строительства.

Однако перед вступлением в силу закона, в середине 2018 года, многие компании получили большое количество разрешений на строительство, чтобы при реализации этих проектов в отдаленном будущем старое разрешение позволяло им избежать новых требований.