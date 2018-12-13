Либеро «Зенит-Казань» Кротков: «Многие игроки «Кузбасса» летом будут играть в сборной России»

Либеро «Зенит-Казань» Валентин Кротков рассказал, с какими трудностями столкнулась его команда при подготовке к Финалу четырех, который пройдет в столице Татарстана 14—15 декабря.

— Будет интересный финал. Казанским зрителям повезло увидеть четыре топовых, на данный момента, команды Суперлиги.



— Особенно ли сильно гоняли вас на этой неделе?

— Нет, тренировочный процесс проходил в обычном режиме. А вот к каждой игре, к каждому финалу готовимся по-особенному. Все зависит уже от соперника.

— Давно не играли дома, почти 3 недели провели на выезде…

— Очень приятно вернуться домой. Надоели эти разъезды. Хотя это тоже часть нашей профессии. Но после Новосибирска здорово было вернуться домой и отоспаться. Смена часовых поясов — это тоже непросто.

— Когда ваш клуб все считают лучшим в мире, а вы проигрываете, тяжело ли вернуться обратно в состояние, когда всех нужно побеждать?

— Это уже пройденный этап. Каждый из нас сделал выводы, провел небольшой анализ. Играем дальше.

— Что можете сказать по «Кузбассу»?

— Как всегда, отличная команда. Там много молодых, голодных до побед, ребят. Им есть что доказывать. Многие из них ближайшим летом будут играть в сборной России, — приводит слова Кроткова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что казанцы сыграют в полуфинале с кемеровским «Кузбассом» завтра, в 19.00 мск, в Центре волейбола. В другом полуфинале, в 16.00, встретятся новоуренгойский «Факел» и питерский «Зенит».

