«Ахмат» не предлагал контракт капитану «Спартака» Денису Глушакову

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал «360», что клуб не делал предложения капитану «Спартака» Денису Глушакову о переходе в состав грозненской команды.



«Мы не приглашаем футболистов с действующими контрактами, которые выступают за другие клубы. Насколько нам известно, у него действующий контракт с футбольным клубом «Спартак». Выходили ли мы на Глушакова? Нет, не выходили», — заявил футбольный функционер.

Ранее стало известно об аудиозаписях, на которых Глушаков заявляет о желании перейти в грозненский «Ахмат» после окончания действия контракта со «Спартаком», чтобы снизить выплаты супруге по алиментам.