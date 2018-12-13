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Источник: «Глушаков готов перейти в чеченский «Ахмат», чтобы платить меньше алиментов»

11:48, 13.12.2018
Источник: «Глушаков готов перейти в чеченский «Ахмат», чтобы платить меньше алиментов»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков намерен перейти в «Ахмат».

Как сообщает Mash, в распоряжении полиции оказались аудиозаписи, на которых Глушаков заявляет о желании перейти в грозненский «Ахмат» после окончания действия контракта со «Спартаком».

Причиной полузащитник называет снижение официальных доходов и, как следствие, алиментов. Глушаков рассчитывает, что в чеченском клубе ему пропишут официальную зарплату в 30 тысяч рублей, что серьезно снизит алименты жене Дениса Дарье.

СпортФутбол
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