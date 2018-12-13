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Шипулин назвал безосновательным бредом обвинения в применении допинга

13:46, 13.12.2018
Шипулин назвал безосновательным бредом обвинения в применении допинга
Фото: ru.wikipedia.org / Wikijunkie

Биатлонист Антон Шипулин назвал безосновательными обвинения австрийской полиции в его адрес в возможном употреблении допинга.

«Это абсолютно безосновательный бред, ничего, кроме возмущения, не вызывающий. Я всегда честен перед собой, биатлонной семьей и болельщиками. Мне не в чем упрекнуть себя», — написал Шипулин в Instagram.

Шипулин также подчеркнул, что никогда в жизни не употреблял допинг и не нарушал антидопинговых правил.

В посольстве России в Австрии заявили, что запросили у генпрокуратуры страны официальную информацию по российским биатлонистам, передает «Интерфакс».

Ранее телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что полиция Австрии предъявила ряду российских биатлонистов обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года.

Спорт
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