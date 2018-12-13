Юрий Чайка назначил транспортного прокурора Сызрани

Генеральный прокурор России Юрий Чайка назначил на должность транспортного прокурора Сызрани советника юстиции Владислава Торопова.

С сентября этого года Торопов был исполняющим обязанности сызранского транспортного прокурора, до этого трудился в должности заместителя.

В Приволжской транспортной прокуратуре добавили, что Владислав Торопов назначен на срок 5 лет. В настоящее время он уже приступил к выполнению своих обязанностей.

Напомним, ранее прокурор Уфы Владлен Михайленко покинул свой пост.