Юрий Чайка назначил транспортного прокурора Сызрани
Генеральный прокурор России Юрий Чайка назначил на должность транспортного прокурора Сызрани советника юстиции Владислава Торопова.
С сентября этого года Торопов был исполняющим обязанности сызранского транспортного прокурора, до этого трудился в должности заместителя.
В Приволжской транспортной прокуратуре добавили, что Владислав Торопов назначен на срок 5 лет. В настоящее время он уже приступил к выполнению своих обязанностей.
Напомним, ранее прокурор Уфы Владлен Михайленко покинул свой пост.ОбществоВласть Башкортостан
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