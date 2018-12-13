Сегодня в Татарстане снег и до -8

Сегодня, 13 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов республики пройдет снег, местами мокрый. На дорогах слабый гололед.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Максимальная температура днем по Татарстану составит от -3°С до -8°С, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от -4°С до -6°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -5°С до -8°С.