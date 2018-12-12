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Казанская студентка добилась в ВС РТ отмены штрафа за несанкционированный митинг против пенсионной реформы

13:05, 12.12.2018
Казанская студентка добилась в ВС РТ отмены штрафа за несанкционированный митинг против пенсионной реформы
Фото: realnoevremya.ru

Верховный суд Татарстана отменил решение предыдущей инстанции о наложении штрафа в 10 тысяч рублей на казанскую студентку за участие в несанкционированном митинге против повышения пенсионного возраста.

ВС РТ отменил штраф, рассказала она корреспонденту «Реального времени».

Напомним, что 18-летняя студентка была задержана в ноябре за участие в акции против пенсионной реформы, организованной 9 сентября сторонниками оппозиционера Алексея Навального.

В октябре Вахитовский райсуд Казани арестовал организатора акции с «надгробиями» перед зданием Госсовета Татарстана Дмитрия Егорова. Он был отправлен под стражу на 7 суток.

Общество Татарстан
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