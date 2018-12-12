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Чиновника Ространснадзора уволили из-за покупки его женой 66 автомобилей

11:42, 12.12.2018 3
Чиновника Ространснадзора уволили из-за покупки его женой 66 автомобилей
Фото: rostransnadzor.ru

Сотрудника Ространснадзора уволили после того, как прокуратура обнаружила у его супруги 66 автомобилей.

«Чиновника федеральной службы по надзору в сфере транспорта уволили после того, как в ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок», — рассказал генпрокурор РФ Юрий Чайка в интервью газете «Коммерсант».

Также он рассказал о начальнике управления федеральными автодорогами в Краснодаре. С ним расторгли договор после того, как выяснилось, что чиновник заключил контракты на капремонт дорог на 2,6 млрд рублей с ДРСУ, учредителю которого был должен 6 млн рублей.

Юрий Чайка также отметил, что за девять месяцев этого года 908 чиновников были уволены в связи с утратой доверия после прокурорского вмешательства.

В Татарстане с начала года в ходе антикоррупционных проверок наказали 252 муниципальных служащих.

ОбществоВласть
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11:48
    Вот так вот, своих просто увольняем и все, пусть наслаждается жизнью. А если простой бедолага на воровстве курицы попадется то по самой максимально суровой санкции, со всеми отягчающими обстоятельствами.
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  • Анонимно 12:15
    В Китае и любовниц проверяют.

    66 машин это минимум 130 миллионов рублей - не страшно и увольнение, теперь не надо "чиновнику" отвлекаться на работу...
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  • Анонимно 12:29
    просто уволил... освободил от работы... просто расстались...
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