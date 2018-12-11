Песков допустил возможность выдачи Путину удостоверения «Штази»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию немецкой газеты Bild, которая сообщила об имеющемся удостоверении «Штази» (спецслужба ГДР), выписанном на имя Владимира Путина. Представитель Кремля допустил существование такого документа.

«В то время — во времена СССР — КГБ и Штази были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями», — приводит слова Пескова РБК.

Als KGB-Spion in Dresden — Putins geheimer Stasi-Ausweis entdeckt https://t.co/WukVOInnYU

— BILD (@BILD) 10 декабря 2018 г.

Сегодня газета Bild опубликовала фото выданного Путину удостоверения «Штази». Документ был обнаружен в архиве кадрового управления дрезденского управления Министерства госбезопасности ГДР. Служивший в КГБ Путин работал в Дрездене в 1985—1990 годах.