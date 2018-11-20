В результате стрельбы в больнице Чикаго погибли четыре человека

Четыре человека, включая нападавшего, погибли в результате стрельбы в больнице города Чикаго.

По информации Associated Press, среди погибших один полицейский и два сотрудника больницы.

Предполагается, что человек, открывший стрельбу, поссорился на парковке со своей бывшей невестой, которая работала в больнице. В ходе конфликта он убил ее, а впоследствии направился в здание медучреждения, где продолжил стрельбу.

В полиции заявили, что стрелок мертв.

Напомним, что в октябре произошла стрельба в синагоге Питтсбурга, в результате которой погибли 11 человек. Подозреваемому грозит смертная казнь.