Магдеев рассказал о зарплате на КБК в 72 тысячи рублей

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев привел народное предприятие «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат» как пример стабильно успешной компании. Он отметил, средняя зарплата на предприятии составляет 72 тысячи рублей.

«Буквально полчаса назад мы встречались с руководителем КБК. Он докладывает, что средняя зарплата на предприятии — 72 тысячи рублей. Это для тех, кто задает вопросы: как привлекать людей?» — цитирует Магдеева chelny-biz.ru.

Мэр автограда также отметил, что у предприятия налажена работа с ресурсным центром и с выпускниками школ.

В качестве задач на следующие годы Магдеев назвал развитие промышленных парков.

«Туда приходят крупные компании, малый и средний бизнес. Перспективной мы видим развитие промышленной площадки Haier. Планируем в течение ближайших лет открыть заводы сложной бытовой техники: в 2019 — стиральных машин, в 2021 — кухонного оборудования, и далее в соответствии с графиком», — сказал мэр Челнов.



Напомним, что Челнинский КБК занял 12-е место в списке крупнейших лесопромышленных компаний России. Выручка предприятия за прошлый год составила 9,8 млрд рублей.