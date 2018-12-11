Британский адмирал увидел предпосылки начала новой мировой войны в конфликте России и Украины

Бывший командующий Королевскими ВМС Великобритании адмирал Алан Уэст заявил, что обострение напряженности с Россией похоже на ситуацию, которая предшествовала началу Первой мировой войны.

По его словам, наибольшую опасность представляют отношения, сложившиеся между Москвой и Киевом, когда Запад обвиняет Россию в подготовке к вторжению на Украину, а Петр Порошенко просит помощи у стран НАТО.

Алан Уэст также предупредил о возможном размещении кораблей НАТО в Черном море, отметив, что похожая ситуация спровоцировала начало Первой мировой войны.



По его словам, полномасштабная война может начаться в случае, если Россия официально введет свои войска в Донбасс, а НАТО встанет на сторону Украины, передает Daily Star.



Напомним, что отношения между Россией и Украиной ухудшились после того, как российские пограничники задержали три судна ВМС Украины в Керченском проливе.

После этого Киев ввел на месяц военное положение и запретил въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также во въезде в страну стали отказывать женщинам из России.

