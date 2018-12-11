Минниханов прибыл в Москву для участия в Днях Республики Татарстан в Совете Федерации

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Москву для участия в Днях Республики Татарстан в Совете Федерации.

В рамках пленарного заседания Совета Федерации ФС РФ состоится «Час субъекта», на котором будет презентован экономический, инвестиционный и культурный потенциал Татарстана. Спикерами «Часа субъекта» станут президент РТ Рустам Минниханов и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

По итогам «Часа субъекта» будет принято постановление Совета Федерации, обязательное для исполнения федеральными и республиканскими органами государственной власти, передает пресс-служба президента РТ.

Вчера в верхней палате Федерального собрания прошли расширенные заседания комитетов по бюджету и финансовым рынкам, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и по экономической политике с участием представителей Татарстана.

Вчера президент РТ Рустам Минниханов в Казани посетил выпускной образовательного проекта «Фабрика предпринимательства». Подробнее — в материале «Реального времени».