Международный аэропорт «Казань» сегодня встретил первого трехмиллионного пассажира

11 декабря объем пассажиропотока в Международном аэропорту «Казань» впервые в новейшей истории воздушной гавани достиг показателя 3 миллиона пассажиров (прилет и вылет). Юбилейным пассажиром стал Ясин Турпан, гражданин Турции, вылетавший рейсом Казань — Стамбул авиакомпании Turkish Airlines.

В период прохождения регистрации к ничего не подозревающему пассажиру с необычной просьбой обратились представители аэропорта — перерезать ленточку, которая символизирует преодоление рекордного порога в современной истории аэропорта. Директор по стратегическому развитию аэропорта Вероника Акташева поздравила пассажира «№3 000 000» и вручила ему памятный подарок. А директор представительства АО «Тюрк Хава Йоллары» («Турецкие авиалинии») в Казани Фырат Кириш подарил удачливому путешественнику сертификат на получение бесплатного билета бизнес-класса в любую точку Земного шара, куда летает авиакомпания с вылетом из Казани.

Справка

По итогам 12 месяцев 2017 года пассажиропоток составил 2 623 423 пассажира (прилёт и вылет). За 11 месяцев и 10 дней 2018 года аэропортом было обслужено более 3 000 000 пассажиров (прилёт и вылет) – прирост составляет почти 21%.

Рост производственных показателей фиксируется на большинстве направлений на протяжении всего года. Напомним, в 2018 году аэропортом были открыты рейсы по новым зарубежным направлениям: Аланья, Батуми, Болонья, Минск, Пардубице, Тбилиси и Увда (Израиль). Возобновлен выполняемый ранее, до 2016 года рейс в Шарджу.