В Кабмине не поддержали законопроект по уплате страховых взносов самозанятыми

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала проект, который обязывает самозанятых граждан самостоятельно уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования.



Это «приведет к двойной уплате страховых взносов», передает ТАСС со ссылкой на участника заседания комиссии.

Отмечается, что страховые взносы должны были бы платить граждане, нанимающие самозанятых, и сами лица, оказывающие услуги. В связи с этим законопроект «не поддерживается».

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаилом Мишустиным налог на профессиональный доход, который в качестве эксперимента вводится в Татарстане и еще в трех регионах России с 2019 года.