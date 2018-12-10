В Кабмине не поддержали законопроект по уплате страховых взносов самозанятыми
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала проект, который обязывает самозанятых граждан самостоятельно уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования.
Это «приведет к двойной уплате страховых взносов», передает ТАСС со ссылкой на участника заседания комиссии.
Отмечается, что страховые взносы должны были бы платить граждане, нанимающие самозанятых, и сами лица, оказывающие услуги. В связи с этим законопроект «не поддерживается».
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаилом Мишустиным налог на профессиональный доход, который в качестве эксперимента вводится в Татарстане и еще в трех регионах России с 2019 года.
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