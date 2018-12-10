Минтруд РФ намерен запретить чиновникам получать и дарить подарки

Минтруд РФ подготовил законопроект, который запретит госслужащим получать и дарить представительские подарки.

«Поделюсь небольшим секретом, надеюсь, в случае принятия этого пакета, скоро госслужащим нельзя будет не только принимать, но и дарить любые виды подарков», — сказал заместитель министра труда и соцзащиты РФ Алексей Черкасов.



По его словам, проект закона поступил в Госдуму 30 ноября, передает ТАСС.

В настоящее время, если служащий получил подарок на официальном, протокольном мероприятии, то по возвращении на место службы он должен сообщить о его получении и сдать.

Если подарок стоит меньше трех тысяч, то такой подарок возвращается служащему, если больше — остается в собственности ведомства с возможностью служащего его выкупить.



Напомним, что в октябре комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила законопроект, которым устанавливается перечень допустимых подарков для госслужащих.

Им будет разрешено принимать подарки только в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации. Также чиновники смогут принимать цветы.