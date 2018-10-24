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Для российских чиновников могут установить перечень допустимых подарков

15:12, 24.10.2018
Для российских чиновников могут установить перечень допустимых подарков
Фото: pxhere.com

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила законопроект, которым устанавливается перечень допустимых подарков для госслужащих.

На данный момент чиновники могут получать обычные подарки стоимостью не более 3 тыс. рублей. Предлагается признать эту норму утратившей силу и в дальнейшем руководствоваться перечнем допустимых подарков, пишет «Интерфакс».

Так что служащим будет разрешено принимать подарки только в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации. Также разрешается принимать цветы.

«К перечню допустимых предлагается также отнести ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения (награды) от государственного органа, органа местного самоуправления, организации, в которых одаряемый замещает должность, от вышестоящего органа и организации, а также от других государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами», — сообщили в правительстве.

Ранее СМИ сообщили о решении главы Нижнего Новгорода Владимира Панова разрешить чиновникам горадминистрации принимать более дорогие подарки. Градоначальник опроверг эту информацию, пояснив, что в документе речь шла о порядке учета муниципального имущества.

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