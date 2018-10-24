Для российских чиновников могут установить перечень допустимых подарков

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила законопроект, которым устанавливается перечень допустимых подарков для госслужащих.

На данный момент чиновники могут получать обычные подарки стоимостью не более 3 тыс. рублей. Предлагается признать эту норму утратившей силу и в дальнейшем руководствоваться перечнем допустимых подарков, пишет «Интерфакс».

Так что служащим будет разрешено принимать подарки только в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации. Также разрешается принимать цветы.

«К перечню допустимых предлагается также отнести ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения (награды) от государственного органа, органа местного самоуправления, организации, в которых одаряемый замещает должность, от вышестоящего органа и организации, а также от других государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами», — сообщили в правительстве.

Ранее СМИ сообщили о решении главы Нижнего Новгорода Владимира Панова разрешить чиновникам горадминистрации принимать более дорогие подарки. Градоначальник опроверг эту информацию, пояснив, что в документе речь шла о порядке учета муниципального имущества.