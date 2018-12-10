Суд приговорил «Ангарского маньяка» к второму пожизненному заключению за 60 убийств

Иркутский областной суд приговорил к второму пожизненному заключению экс-милиционера из Ангарска Михаила Попкова, признанного виновным в 60 убийствах.

Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, мотивом совершения преступлений для Попкова была гомицидомания, то есть патологическое влечение к совершению убийств. При этом он был признан вменяемым, сообщает ТАСС.



Старший гособвинитель прокуратуры Иркутской области Александр Шкинев сообщил, что Попков намерен обжаловать приговор в Верховном суде, так как после лишения милицейского звания он потеряет пенсию.



Напомним, что бывший милиционер из Ангарска был задержан в 2012 году. В январе 2015 года Иркутский областной суд приговорил его к пожизненному заключению за 22 убийства. При этом он не был лишен милицейского звания и получал пенсию порядка 24 тыс. рублей в месяц.

