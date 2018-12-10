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Глава Удмуртии объявил выговор и замечания двум вице-премьерам и четырем министрам

09:23, 10.12.2018
Глава Удмуртии объявил выговор и замечания двум вице-премьерам и четырем министрам
Фото: Михаил Красильников / realnoevremya.ru

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил выговор и замечания ряду руководителей в связи с неполными сведениями о доходах и имуществе в декларациях за 2017 год.

Как сообщил руководитель региона на аппаратном совещании, соответствующее представление об устранении нарушений было внесено прокурором Удмуртии. Все чиновники привлечены к ответственности, нарушения оперативно устранены.

Он отметил, что кто-то забыл указать машину, кто-то гараж, однако это не мелочь, и относиться к этому власти республики будут соответственно.

Выговор объявлен постпреду главы УР при президенте РФ — вице-премьеру Михаилу Хомичу, министру сельского хозяйства Ольге Абрамовой, министру спорта Наталье Гольцовой, замечание — вице-премьеру Анастасии Муталенко, министру здравоохранения Игорю Титову, министру природных ресурсов Денису Удалову.

Общество Удмуртия
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