В Уфе структура ФСИН построит детский сад за 153 млн рублей

Управление капитального строительства Башкортостана собирается потратить на детский сад в уфимском микрорайоне «Дема» сумму в 152,5 млн рублей. Исполнителем станет Управление строительства №3 Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Работы должны начаться в течение недели, закончиться — в ноябре 2019 года, следует из сообщения, опубликованного на портале госзакупок. Местом выполнения работ указывается микрорайон «Дема-6». Конкретное местоположение в госконтракте не указывается, но известно, что этот микрорайон расположен к западу от улицы Грозненской, примерно около переулка Баланово.

Самостоятельно подрядчик должен будет выполнить земляные работы, возведение несущих конструкций, устройство кровли, возведение наружных ограждающих конструкций, внутренние отделочные работы, монтаж технологического оборудования, устройство наружных сетей теплоснабжения.