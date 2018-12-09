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МЧС России опровергло информацию о новогодних костюмах оленей для спасателей

17:56, 09.12.2018
МЧС России опровергло информацию о новогодних костюмах оленей для спасателей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В МЧС России опровергли информацию о том, что в новогоднюю ночь спасатели получат костюмы оленей и шапки с белыми помпонами.

«Опубликованный документ — не что иное, как фейк. Ни нумерация документа, ни сокращения, которые использованы в этом сообщении, к МЧС России не имеют отношения», — приводит сообщение пресс-службы МЧС «РИА Новости».

В ведомстве шутку оценили, отметив, что именно о ней и говорится в нижней строчке фейкового документа.

Ранее Lenta.ru со ссылкой на документ в telegram-канале «338» написала, что сотрудники МЧС, заступающие на дежурство в новогоднюю ночь, получат особую форму.

Личному составу, имеющему дисциплинарные взыскания, якобы должны выдать костюмы оленей, а дежурным в новогоднюю ночь предоставят колпаки красного цвета с белыми помпонами.

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