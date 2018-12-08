400-метровый бесплатный каток откроют в Ижевске в конце декабря

На территории парка Кирова в Ижевске появится 400-метровый каток.

По словам генерального директора «Парков Ижевска» Сергея Буторина, каток будет залит на левой стороне центральной аллеи парка, где установят особое уличное освещение. Каток будет бесплатным.

«Сюда можно будет приходить со своими коньками или взять их в аренду прямо в парке», — написал Буторин на своей странице в Facebook.

Каток планируют открыть к 20 декабря.

Напомним, 1 декабря в Казани открылся самый длинный каток в Европе.