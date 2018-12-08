В Казани презентовали пилотный вариант энциклопедии «Населенные пункты Республики Татарстан»

Фото: Булат Хамидуллин

В Институте татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ (ИТЭР) состоялась всероссийская научно-практическая конференция «Развитие регионоведческих исследований в Российской Федерации: особенности и основные направления». В рамках форума, проведенном накануне, прошла презентация сигнального экземпляра первого тома иллюстрированной энциклопедии «Населенные пункты Республики Татарстан».

Руководитель Центра регионоведения и социокультурных исследований ИТЭР Лариса Айнутдинова отметила основные этапы работы над книгой, трудности, с которыми сталкивался коллектив авторов, и особенности дизайна энциклопедии.

В первом томе представлены сведения о 14 муниципальных районах (Агрызском, Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Алексеевском, Алькеевском, Альметьевском, Апастовском, Арском, Атнинском, Бавлинском, Балтасинском, Бугульминском, Буинском), 7 городах, 7 поселках городского типа и 1057 селах, деревнях и поселках, входящих в эти районы РТ. Каждый блок выстроен по структуре: статьи о районе и районном центре, материалы об остальных населенных пунктах в алфавитном порядке, независимо от их статуса, тематическая библиография.

«В книге история населенных пунктов республики представлена в комплексном виде. В нем впервые обобщены и систематизированы материалы о географическом положении, административно-территориальном делении, геологии, природе, археологии, исторических памятниках, сельском хозяйстве, промышленности, культуре, образовании, здравоохранении, динамике численности населения населенных пунктов Татарстана», — рассказала «Реальному времени» Лариса Айнутдинова.

Она отметила, что издание носит, прежде всего, справочный характер: в нем не ставится задача глубокого монографического освещения истории населенных пунктов.

«Работа над энциклопедией показала, что сегодня еще нет возможности для полноценного раскрытия истории большинства сел и городов, поскольку недостаточно изучен огромный пласт соответствующих источников», — добавила исследователь.

В работе конференции приняли участие сотрудники ИТЭР, специалисты Центра семьи и демографии АН РТ, Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, Института археологии им. А.Х. Халикова АН РТ, Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова, Казанского федерального университета, ученые из Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Ульяновской области. Также в рамках конференции состоялся круглый стол «Особенности контента и научно-методическая основа иллюстрированной энциклопедии «Народы Татарстана»», на котором обсуждался словник будущего издания и методологические проблемы его написания.