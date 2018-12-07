Сотрудник УК Сбербанка заработал 150 млн рублей на манипуляциях рынками ценных бумаг

Банк России выявил факты продолжительного манипулирования рынками ценных бумаг сотрудником управляющей компании Сбербанка — АО «Сбербанк управление активами».

С февраля 2014 года по январь 2017 года сотрудник заработал более 150 млн рублей, передает ТАСС. Манипуляции затрагивали 50 различных инструментов. При этом сотрудник проводил сделки от имени ООО «УК «Пенсионные накопления» и АО «НПФ Сбербанка».

Сотрудник совершал покупку или необеспеченную продажу определенного количества ценных бумаг по рыночным ценам, после чего выставлял лимитированную заявку на закрытие этой позиции по более выгодным ценам. Спустя непродолжительное время он выставлял одну или несколько заявок от имени «Сбербанк управление активами» или УК «Пенсионные накопления» по ценам, заведомо обеспечивавшим закрытие позиции контрагента с прибылью.

По итогам проверки Банк России направил материалы в правоохранительные органы.