Клиенты ВТБ в Татарстане в «черную пятницу» увеличили траты на 66%

Розничный бизнес банка ВТБ в Татарстане проанализировал транзакционную активность своих клиентов во время традиционных ноябрьских распродаж, сравнив ее с предыдущими выходными месяца.



Общий объем транзакций, совершенных по картам ВТБ в республике с 23 по 25 ноября 2018 г., вырос на 66% и превысил 26 млн рублей. Из них половину средств региональные клиенты ВТБ потратили в магазинах одежды (более 13 млн рублей), при этом по сравнению с предыдущими выходными ноября данный показатель увеличился в полтора раза.

Наибольшую динамику по сравнению с предыдущими выходными ноября показали транзакции в категории «Бытовая техника», увеличившись в 2,5 раза. Следом — «Косметика» (+68%) и «Ювелирные украшения» (+29%). Объем покупок в магазинах обуви увеличился на 26%.

Размер среднего чека во время ноябрьских распродаж увеличился на 31% по сравнению с предыдущими выходными, составив около 4000 рублей. При этом количество товаров, приобретенных в рамках среднестатистической покупки, увеличилось на 27%.

В исследовании были проанализированы наиболее популярные у клиентов категории: косметика, бытовая техника, одежда и обувь, а также ювелирные украшения.

Банк ВТБ (ПАО)

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