В США за месяц умер второй арестованный россиянин

В США скончался гражданин России Герман Волков, арестованный в июне 2017 года за нелегальное нахождение на территории США после истечения срока визы.



Россиянин с тех пор находился под стражей и умер в одной из больниц штата Флорида в результате остановки сердца, врачам не удалось его реанимировать, передает ТАСС со ссылкой на заявление Иммиграционной и таможенной полиции США, датированное 3 декабря.

Отмечается, что за два дня до этого Волков был переведен из другой больницы после того, как решил прекратить любое лечение. В документе указано, что причина кончины Волкова расследуется, однако к настоящему моменту есть основания полагать, что смерть наступила по естественным причинам из-за сердечно-сосудистого заболевания.

Ранее посольство России в США сообщило о смерти находившегося в заключении российского гражданина М. Д. Амара 24 ноября.