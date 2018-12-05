Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

Сегодня произошел сбой в работе социальной сети Facebook в нескольких странах мира, в том числе и в России.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, неполадки в работе соцсети произошли после 16.00 мск. Пользователи отмечают, что не могут войти в свои аккаунты, а также зайти на сайт соцсети.

О проблемах в работе сервиса сообщают жители Великобритании, Франции, Венгрии, Польши, Хорватии, Германии, Нидерландов, Чехии. Также на трудности с доступом к Facebook указывают пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее глобальный сбой в работе социальной сети Facebook произошел 20 ноября. Также в этот день наблюдались неполадки в работе Instagram.