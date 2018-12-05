В Удмуртии суд отправил в колонию 12 участников международной группы наркосбытчиков

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В Удмуртии вступил в силу приговор в отношении 12 участников преступного сообщества наркосбытчиков.

Судом установлено, что с августа 2016 года по апрель 2017 года иностранные граждане и россияне, действуя в составе преступного сообщества, осуществляли незаконный сбыт наркотических средств на территории Ижевска, Воткинска, Сарапула и Глазова. Преступления совершались через интернет-магазины путем осуществления закладок в тайниках в подъездах жилых домов, а также в других местах.

В итоге преступники были задержаны. У них было изъято около 4 кг наркотических средств синтетического происхождения, приготовленных к сбыту. Материалы уголовного дела заняли более 60 томов, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МВД.

Всем участникам группировки судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех лет и одного месяца до пяти лет и восьми месяцев с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, ранее изготовителя амфетамина из Перми приговорили к 11 годам колонии.