Россия отказала Азербайджану в поставке ракетных комплексов — СМИ

Россия отказалась от поставок берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал-Э» азербайджанским военным. В Минобороны РФ считают, что БРК даже в экспортном варианте будет представлять угрозу для российских кораблей Каспийской флотилии.



Изначально стороны парафировали контракт на поставку небольшой партии БРК и нескольких десятков ракет 3М24, которые являются экспортной версией ракет X-35Э. Однако Минобороны РФ заявило о «нецелесообразности поставки данных комплексов», передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Спорить с такой аргументацией было бесполезно, поэтому парафированное соглашение было убрано в стол, наша позиция была услышана»,— подтвердил один из военных чиновников.

По данным другого источника, Россия предпочла отказаться от сделки, так как оружие могло быть использовано в нагорно-карабахском конфликте.

Напомним, в августе этого года президенты России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении в ходе саммита «каспийской пятерки», посвященного вопросу урегулирования правового статуса Каспийского моря, подписали итоговый документ встречи. Конвенция закрепляет исключительное право и ответственность государств за судьбу Каспийского моря и правила его коллективного пользования.