«Единая Россия» откроет Высшую партийную школу
«Единая Россия» создаст Высшую партийную школу для подготовки к выборам в Госдуму в 2021 году. В школе будут обучать навыкам публичной политики, политтехнологиям и организационной работе.
Кроме подготовки к выборам, в рамках курса «Политический лидер» в школе предполагается обучение по таким модулям, как «Партийный организатор» — для представителей исполкомов, «Политический менеджер» — для политтехнологов, и четвертый — для повышения квалификации работников партаппарата, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству партии.
Учиться в школе смогут только члены партии или ее сторонники. Причем каждый из потенциальных учеников должен будет заручиться рекомендацией представителя исполкома регионального отделения или депутата заксобрания или Госдумы.
Отмечается, что обучение в школе станет обязательным требованием к кандидатам на руководящие должности в центральном исполкоме партии ЕР и ее региональных исполкомах.
Накануне стало известно, что члены «Единой России» могут принять на съезде партии свод этических норм под рабочим названием «Заповеди». Новые правила запретят партийцам критиковать решения «Единой России».ОбществоВласть
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