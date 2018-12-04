В Минстрое Удмуртии решили определять тариф за ТКО исходя из количества проживающих

В Минстрое Удмуртии решили определять тариф за ТКО исходя из количества проживающих, а не площади жилья. Об этом сегодня на заседании круглого стола, организованного региональным отделением ОНФ по этой теме, заявил замминистра строительства, ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Сурнин.

Он отметил, что на всех дискуссионных площадках, в которых участвуют представители Минстроя, их участники высказываются против начисления тарифа с квадратного метра. За начисление платы исходя из количества проживающих высказываются и депутаты Госсовета Удмуртии.

Сурнин также добавил, что все параметры тарифа должны быть утверждены до 20 декабря. Ранее региональный оператор по обращению с ТКО представил свое предложение взимать 166 рублей с человека, проживающего в частном доме, и 7,61 рубля с кв. м в многоквартирных домах. В Минстрое УР на данный момент называют вероятными тарифами 120-130 рублей с человека в многоквартирных домах и 110 рублей — в частных домах.