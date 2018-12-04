Пермские чиновники подарили охотникам педикюрные наборы за спасение заблудившихся в лесу детей

В Пермском крае чиновники отблагодарили двух охотников, спасших детей, наборами для педикюра.

Ранее жители села Чуваки нашли заблудившихся в лесу подростков. До этого третьеклассника и семиклассника искали в Пермском районе сотни волонтеров, спасатели и полицейские.

Мужчин пригласили на Пермский краевой семейный форум, где в торжественной обстановке вручили подарочные пакеты, куда вошли педикюрные наборы, шоколадки, блокноты, ручки, керамические подставки и коробочки с названием курорта.

«Я-то думал, путевку нам подарили — кости полечить, но это оказался рекламный диск. Видимо, что было на складе, то и дали», — цитируют охотников «Комсомольская правда».

Стоит отметить, что позже в Законодательном собрании Пермского края охотникам выписали по 10 тысяч рублей каждому.

Напомним, ранее на Сахалине суд обязал бывшего мэра Холмского городского округа Олега Назаренко вернуть государству 1,74 млн рублей. Деньги чиновнику подарили для приобретения квартиры.