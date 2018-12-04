Кабмин упразднил комиссию по региональным инвестпроектам

Правительство России упразднило комиссию по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное, региональное и межрегиональное значение.



В аппарате правительства РФ это решение объяснили упразднением Инвестиционного фонда, средства которого и распределяла комиссия, передает ТАСС.

Отмечается, что комиссия была создана в 2005 году для отбора инвестпроектов, имеющих общегосударственное значение, по которым предоставлялась господдержка за счет средств Инвестиционного фонда.

Комиссия распределяла ответственность за инвестпроекты между федеральными органами власти. Инвестфонд предполагал три формы поддержки проектов: прямое финансирование, предоставление госгарантий по кредитам и взнос в уставный капитал.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития будет отслеживать темпы роста инвестиций в регионах. Так ведомство будет оценивать эффективность работы местных властей.