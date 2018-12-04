В России может измениться вкус пива

Новые требования к качеству пива в России позволят производителям добавлять в напиток меньше солода и больше сахара.

В настоящее время закон разрешает заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 20% солода, а новый техрегламент — 50%. Допустимая масса сахаросодержащих продуктов увеличивается с 2 до 5%, передают «Ведомости» со ссылкой на проект технического регламента безопасности алкогольной продукции.

Минфин РФ уже дал замечание по этому пункту документа — ведомство воспринимает идею изменить состав пива как попытку снизить его качество.



Отмечается, что проект уже одобрен коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и будет рассмотрен советом комиссии 5 декабря. Требования станут обязательными для всех членов ЕАЭС — России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии и Армении.

Ранее сообщалось, что повышение пивной ставки на 1 рубль привело к потерям федерального бюджета в 7,8 млрд рублей. При этом производство пива снизилось с 7,5 до 6,8 млрд литров.