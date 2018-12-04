В России вырастут детские пособия и выплаты по больничным

Со следующего года в России вырастут социальные взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Изменения связаны с тем, что с 2019 года взносы во внебюджетные фонды — пенсионный и социального страхования — будут брать с больших годовых зарплат, чем в этом году. Показатель составит 865 тыс. рублей в год при нынешнем в 815 тыс. рублей.

По мере роста предельной величины базы для исчисления страховых взносов, растут и права работников на пособия и пенсионные накопления. Но новая сумма будет использоваться при расчете пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком только в 2020 году, пишет «Российская газета».

В Минтруде отметили, что пособия исчисляются исходя из среднего заработка мамы (если она работала до рождения малыша) за два календарных года, предшествующих году наступления страхового случая. Таким образом, для расчета пособий в 2019 году будут использоваться данные по 2017 и 2018 годам.

Напомним, с 1 января 2018 года в России введены новые льготы для семей, в которых родился первый ребенок. Татарстан также разработал меры социальной поддержки для женщин, проживающих в сельской местности. Подробно о видах пособий и субсидий, связанных с воспитанием детей, — в материале «Реального времени».