Песков допустил возможность ухода Брилева из совета при Минобороне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что журналист Сергей Брилев, возможно, должен будет покинуть Общественный совет при Министерстве обороны РФ в связи с наличием у него гражданства Великобритании.

«Нарушил ли Сергей положение об общественных советах? Возможно, да. Наверное, он не сможет дальше работать в этих советах», — заявил Песков на встрече со студентами МГИМО.



Он добавил, что решение должно быть принято конкретным министром. Песков также подчеркнул, что такая ситуация «не красит» журналиста, передает ТАСС.



Ранее «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального заявил, что Брилев и его супруга Ирина являются подданными Великобритании.

Позже Брилев подтвердил, что имеет гражданство Великобритании, а также недвижимость в Лондоне. При этом он сообщил, что у его супруги Ирины нет британского гражданства.

После этого Алексей Навальный потребовал от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу исключить Брилева из общественного совета Министерства обороны РФ, так как по закону с 2013 года членом Общественной палаты не может быть обладатель двойного гражданства.