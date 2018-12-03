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Уфимка Салихова стала первой на Международных соревнованиях по сноуборду

12:40, 03.12.2018
Уфимка Салихова стала первой на Международных соревнованиях по сноуборду
Фото: mmpsrb.ru

В минувшие выходные в Италии проходили Международные соревнования по сноуборду в дисциплине «Параллельный слалом-гигант» под эгидой FIS (Международная федерация сноуборда). В составе сборной команды России выступила спортсменка из Башкортостана, воспитанница МАУ СШОР по горнолыжному спорту города Уфы — Елизавета Салихова, сообщает пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

В первый день соревнований отметилась вся сборная команда России, заняв пьедестал почета как среди мужчин, так и среди женщин.

Во второй день соревнований «золото» завоевала уфимка Елизавета Салихова.

Впереди у Салиховой подготовка к выступлению на XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года, которая пройдет в Красноярске.

Спорт Башкортостан
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