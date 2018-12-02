Студентка КГАСУ победила в международном архитектурном конкурсе International VELUX Award
В проектной номинации абсолютным глобальным победителем International VELUX Award с наградой в 5000 евро стала Анастасия Маслова — студентка КГАСУ студии TIArch преподавателей Ахтямовых.
Ежегодный Всемирный Фестиваль архитектуры — одно из самых значимых событий в архитектуре, в этом году он состоялся в Амстердаме. В фестивале приняли участие лучшие архитекторы всего мира, в том числе и для определения победителей одного из самых значимых студенческих архитектурных конкурсов — International VELUX Award.
На первом этапе конкурс проводился по 5 регионам (Западная Европа, Восточная Европа и Средняя Азия, Азия и Океания, Америка, Африка), где международное жюри выбирало по одному победителю в каждой из двух номинаций: проектной, которая называется «Дневной свет в архитектуре» и исследовательской — «Исследование естественного света».
Справка
Международная студенческая премия International Velux Award организована в тесном сотрудничестве с Международным союзом архитекторов (UIA) и поддерживается крупными архитектурными образовательными организациями мира, поэтому представлена на столь престижном в архитектурном мероприятии.Всего на конкурс было подано более 600 проектов из 250 архитектурных школ из 58 стран мира, в финале выступили студенты из Китая, США (Университет Вирджинии), Канады (Университет Торонто), Бельгии, Португалии и Нигерии.
Из России свои проекты представили Московский архитектурный институт, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Уральский государственный университет архитектуры и искусств, Томский государственный архитектурно-строительный университет и другие, но они не прошли в глобальный финал.
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