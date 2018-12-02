Студентка КГАСУ победила в международном архитектурном конкурсе International VELUX Award

В проектной номинации абсолютным глобальным победителем International VELUX Award с наградой в 5000 евро стала Анастасия Маслова — студентка КГАСУ студии TIArch преподавателей Ахтямовых.

Ежегодный Всемирный Фестиваль архитектуры — одно из самых значимых событий в архитектуре, в этом году он состоялся в Амстердаме. В фестивале приняли участие лучшие архитекторы всего мира, в том числе и для определения победителей одного из самых значимых студенческих архитектурных конкурсов — International VELUX Award.

На первом этапе конкурс проводился по 5 регионам (Западная Европа, Восточная Европа и Средняя Азия, Азия и Океания, Америка, Африка), где международное жюри выбирало по одному победителю в каждой из двух номинаций: проектной, которая называется «Дневной свет в архитектуре» и исследовательской — «Исследование естественного света».