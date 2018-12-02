Паспорт ОАЭ признан самым «влиятельным» в мире по рейтингу Passport Index

Паспорт ОАЭ назван первым по влиятельности в мире по рейтингу Passport Index.

Владельцы паспорта ОАЭ могут свободно посещать 167 стран без визы, что составляет 84% от числа стран, участвующих в индексе. ОАЭ удалось опередить Сингапур и Германию, занявших второе место (166 стран). Документ гражданина России в Passport Index стоит на 38-м месте (116 стран).

Рейтинг Passport Index учитывает количество стран, в которые может въехать без визы владелец документа или которые может посетить, получив визу уже на месте.

Ранее агентство Bloomberg составило рейтинг стран, гражданство которых можно получить, инвестировав в их экономику. В первую пятерку вошли, Австрия, Кипр, Мальта, Турция и Вануату.