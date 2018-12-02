Медведев освободил Игоря Астахова от должности замглавы Росавтодора

Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов, занимавший этот пост с 2013 года, освобожден от должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



«Освободить Астахова Игоря Георгиевича от должности заместителя руководителя Федерального дорожного агентства в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.

Астахов в мае 2009 года назначен начальником управления эксплуатации и сохранности автомобильных дорог Федерального дорожного агентства. С 2013 года занимал пост заместителя руководителя Росавтодора.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Романа Старовойта заместителем главы министерства транспорта.