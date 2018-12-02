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Медведев освободил Игоря Астахова от должности замглавы Росавтодора

04:31, 02.12.2018
Медведев освободил Игоря Астахова от должности замглавы Росавтодора
Фото: government.ru

Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов, занимавший этот пост с 2013 года, освобожден от должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Освободить Астахова Игоря Георгиевича от должности заместителя руководителя Федерального дорожного агентства в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.

Астахов в мае 2009 года назначен начальником управления эксплуатации и сохранности автомобильных дорог Федерального дорожного агентства. С 2013 года занимал пост заместителя руководителя Росавтодора.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Романа Старовойта заместителем главы министерства транспорта.

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