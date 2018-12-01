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Samsung откажется от разъема для наушников в новых смартфонах

02:32, 01.12.2018
Samsung откажется от разъема для наушников в новых смартфонах
Фото: pixabay.com

Южнокорейская компания Samsung уберет из своего смартфона Galaxy A8S 3,5 мм разъем для наушников.

Как пишет «Лайф», гаджет станет первым для компании без mini-Jack. Также в смартфоне впервые появится вырез в экране. Его представят в декабре или l квартале следующего года.

Следующим смартфоном Samsung без разъема для наушников станет Galaxy Note 10.

Ранее стало известно, что Samsung в следующем году собирается представить смартфон с шестью камерами.

ТехнологииIT
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