Samsung откажется от разъема для наушников в новых смартфонах

Южнокорейская компания Samsung уберет из своего смартфона Galaxy A8S 3,5 мм разъем для наушников.

Как пишет «Лайф», гаджет станет первым для компании без mini-Jack. Также в смартфоне впервые появится вырез в экране. Его представят в декабре или l квартале следующего года.

Следующим смартфоном Samsung без разъема для наушников станет Galaxy Note 10.

Ранее стало известно, что Samsung в следующем году собирается представить смартфон с шестью камерами.