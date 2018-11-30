«Роскосмос» обвинил в падении экспорта санкции и Илона Маска

По итогам 2017 года доля России в мировом экспорте ракетно-космической техники составила 8,5% вместо запланированных 24,5%. Об этом говорится в годовом отчете «Роскосмоса».

Среди причин снижения конкурентоспособности отечественной космической техники на мировом рынке госкорпорация назвала антироссийские санкции, низкий курс рубля, а также частные космические компании, например SpaceX миллиардера Илона Маска со своим семейством ракет-носителей РН Falcon. По версии «Роскосмоса», содействие государства позволяет им выходить на мировой рынок «с демпинговыми ценами».

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что «Роскосмос» является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений.