Путин подписал закон о бюджете на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов

Президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов.

Согласно документу, доходы бюджета в 2019 году составят 19,969 трлн рублей, в 2020 году — 20,219 трлн рублей, в 2021 году — 20,978 трлн рублей. Расходы запланированы в размере 18,037 трлн рублей, 18,994 трлн рублей и 20,026 трлн рублей соответственно. Профицит в 2019 году составит 1,932 трлн рублей (1,8% ВВП), в 2020 году — 1,224 трлн рублей (1,1% ВВП), а в 2021 году — 952 млрд рублей (0,8% ВВП).

Инфляция в России в 2019 году прогнозируется на уровне 4,3%, в 2020 году — 3,8%, в 2021 году — 4%.

Сегодня стало известно, что Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2018 год.