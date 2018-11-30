Путин подписал закон о поправках в бюджет 2018 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Доходы бюджета увеличиваются на 1 трлн 874,7 млрд рублей — до 18 трлн 947,6 млрд. Объем расходов увеличивается на 217,7 млрд — до 16 трлн 808,8 млрд рублей, говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Профицит федерального бюджета в 2018 года вырастет более чем в четыре раза по сравнению с показателями, обозначенными в действующей редакции бюджета, и составит 2,137 трлн рублей, или 2,1% ВВП.

Ранее сообщалось, что в законе о федеральном бюджете предусмотрено поступление дивидендов в 2018 году в размере 284,5 млрд рублей. Однако бюджет недобирает около 45 млрд рублей дивидендов компаний с государственным участием.