Президент России прибыл в Аргентину на саммит G20

Президент России Владимир Путин прибыл в Аргентину на саммит G20.

На полях саммита запланированы неформальные встречи главы Российского государства в форматах БРИКС и РИК (Россия, Индия, Китай), а также двусторонние переговоры с лидерами ряда стран, сообщает пресс-служба Кремля.



Кроме того, завтра запланированы переговоры Владимира Путина с президентом Аргентины Маурисио Макри.

Напомним, что в рамках саммита должна была состояться встреча президента России с американским лидером Дональдом Трампом. Однако президент США отменил ее из-за инцидента между российскими и украинскими судами в Керченском проливе.