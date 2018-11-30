В Казани пройдет фестиваль татарской эстрады «Ветер перемен»

Сегодня и завтра на сцене Казанского театра оперы и балета пройдут концерты третьего сезона фестиваля эстрадной татарской песни «Узгэреш жиле», что переводится как «Ветер перемен».

В этом году в проекте, который продюсирует директор оперного театра Рауфаль Мухаметзянов, участвует 21 певец, в программу вошли выступления и солистов, выступавших в предыдущих двух сезонах, и новые исполнители. Например, Тай Стивенс из США. Специальным гостем стала американская группа Accent.

Музыкальным руководителем вновь стал джазмен Вадим Эйленкриг, дирижер — Станислав Курбацкий, танцевальную часть осуществляет группа Сергея Мандрика. Как обещает генеральный продюсер проекта, «хорошо известные произведения прозвучат в новых аранжировках». Все билеты на оба концерта фестиваля проданы.

Напомним, старт проекту дал несколько лет назад президент РТ Рустам Минниханов, озаботившийся недостаточно высоким уровнем татарстанской эстрады.

